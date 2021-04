Tabata recupera na Academia

Apesar da folga concedida por Rúben Amorim ao plantel, Tabata apresentou-se ontem na Academia de Alcochete para fazer tratamento à lesão contraída no ligamento lateral externo do joelho esquerdo. Apesar de ter a época em risco, o extremo brasileiro, de 24 anos, está a dar o tudo por tudo para ainda voltar a tempo de um dos derradeiros jogos do Sporting, numa altura em que resta menos de um mês até ao fim do campeonato.