DGS apela ao cumprimento das regras sanitárias durante festejos do Sporting

A Direção-Geral da Saúde (DGS) apelou esta terça-feira ao cumprimento das regras de prevenção no combate à pandemia covid-19, durante as possíveis celebrações pela conquista do título nacional de futebol por parte do Sporting.

"Este ano, festeje em segurança. Cumpra o distanciamento físico, use máscara e não se esqueça do desinfetante. Celebre com o seu grupo restrito. Se tiver sintomas não saia de casa. Seja um agente de saúde pública e um adepto da saúde", pode ler-se na página da DGS.

A menos de três horas do início do jogo com o Boavista, no Estádio José Alvalade, há já várias milhares de adeptos nas imediações do recinto 'verde e branco', não se verificando qualquer cumprimento no que diz respeito ao distanciamento social.

O Sporting pode sagrar-se hoje campeão nacional de futebol pela 19.ª vez, caso vença o Boavista, no Estádio José Alvalade, a partir das 20:30, na partida da 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga.

Os 'leões', que não festejam a conquista do título nacional há 19 anos, desde 2002, lideram o campeonato, com 79 pontos, mais cinco do que o FC Porto (74), segundo colocado, que tem mais um jogo.