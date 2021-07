Varandas perde recurso no TAD

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) rejeitou o recurso apresentado por Frederico Varandas, que contestou um castigo que lhe foi aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, de 45 dias de suspensão e multa de 7.650 euros, em fevereiro passado.





Em causa estão as críticas do presidente do Sporting à arbitragem de Luís Godinho, no Sporting-FC Porto, de outubro de 2020. O TAD frisou que o líder "excedeu os limites da liberdade de expressão" e julgou o recurso improcedente. O árbitro Pedro Melo votou vencido.