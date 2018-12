40 mil garantidos para a receção ao Aves

As últimas exibições da equipa do Sporting parecem ter contagiado os adeptos e hoje, em Alvalade, estão garantidos mais de 40 mil espectadores, uma boa casa dada a hora do jogo.

Este número ainda pode subir durante o dia de hoje pois as bilheteiras vão continuar abertas até à hora do encontro. Os preços, recorde-se, variam entre os 10 e os 30 euros.

Apesar de ainda não existir qualquer garantia, está em aberto a possibilidade de os leões registarem a melhor ‘casa’ da temporada pois, na presente época, a média de assistências recuou face às temporadas anteriores. Até à data, os únicos jogos em que foi superada a barreira dos 40 mil espectadores foi logo na 2ª jornada, frente ao V. Setúbal (40.061), e na Liga Europa diante do Arsenal (40.784).

O jogo com o Aves, recorde-se, vai marcar a estreia do novo treinador leonino no banco do Estádio José Alvalade.