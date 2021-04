50 mil comentários num minuto: sportinguistas preparam incentivo à equipa nas redes sociais

Depois dos quatro pontos perdidos nas últimas duas jornadas, os adeptos do Sporting estão a preparar uma iniciativa especial de incentivo à equipa antes da deslocação a Faro, onde os leões defrontam, na sexta-feira, o Farense.





Nesse sentido, através das redes sociais está a crescer um movimento que visa uma verdadeira 'enchente' de milhares de sportinguistas, com um destino: o Instagram oficial do clube. O objetivo? "50 mil comentários em 1 minuto! Todos em uníssono! Tal qual Alvalade a rebentar pelas costuras a rugir!"."NO SPORTING ONDE VAI UM, VÃO TODOS! ATÉ AO FIM! Esta quinta-feira temos mais um momento de apoio aos nossos jogadores e equipa técnica! Depois de duas jornadas em que não cumprimos o nosso objetivo, os 3 pontos, cabe-nos demonstrar a imensa massa leonina que irá até ao fim com estes Leões!", pode ler-se, numa mensagem que circula por diversos grupos de sportinguistas."A ideia é as 19h06 de quinta-feira comentarmos na última publicação da página do @sportingclubedeportugal no Instagram (https://www.instagram.com/sportingclubedeportugal/) a seguinte frase: "NO SPORTING ONDE VAI UM, VÃO TODOS! ATÉ AO FIM!", sublinham.