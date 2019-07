O número de lugares renovados no Estádio José de Alvalade alcançou os 77% na primeira fase de vendas da Gamebox, sendo este um valor superior face ao período homólogo das últimas épocas, que rondavam os 67%.A direção leonina apostou em novidades como o aumento de quatro para sete portas de entrada, a criação do setor Família e experiências exclusivas para detentores de Gamebox, o que terá aliciado os sócios leoninos.O número pode ainda aumentar, pois os sócios podem ainda renovar a Gamebox até às 23h00 desta terça-feira.Importa referir que o primeiro jogo do Sporting em casa será a 28 de julho, frente ao Valencia, numa partida referente ao Troféu Cinco Violinos.