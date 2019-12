A aparente contradição de Acuña acerca da rescisão

A carta que Acuña enviou a antecipar rescisão com o Sporting



A carta que Acuña enviou a antecipar rescisão com o Sporting

Na 14.ª sessão do julgamento do ataque à Academia, Miguel Matias, advogado do arguido Afonso Ferreira, questionou Acuña associando o medo sentido durante e após a invasão com a tentativa de rescisão de contrato e o camisola 9 dos leões respondeu: "Ainda hoje tenho medo e nunca rescindi com o Sporting. Em nenhum momento tentei rescindir."O argentino acabou, porém, por se contradizer, pois conforme Record noticiou a 17 de fevereiro, chegou a assinar e enviar a carta de rescisão à SAD. Mas não enviou para as outras entidades.