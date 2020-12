«A ausência de critérios uniformes no tratamento dos vários clubes é inaceitável»

A decisão do Conselho de Arbitragem de se ter pronunciado quase de imediato sobre o golo anulado a Coates no Famalicão-Sporting é esta quinta-feira alvo de críticas no editoral do Jornal Sporting, assinado por André Bernardo.





"É factual que o Conselho de Arbitragem (CA) decidiu pronunciar-se via media apenas sobre o lance específico do golo de Coates. Mas, além de se estranhar a própria decisão em si tendo em conta o que dizem as regras, estranha-se a rapidez, estranha-se a especificidade no lance, e estranha-se a forma. Mas mais se estranha, e é factual também, que o tratamento perante o nosso rival há menos de um ano tenha sido exactamente o contrário. O mesmo se aplica à Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF)", pode ler-se.Os leões sustentam que a "ausência de critérios uniformes no tratamento dos vários clubes, dentro e fora de campo, é inaceitável e não preserva a competição".Por isso, asseguram que apenas querem "que a 'estrada' da competição seja igual para todos, que esteja bem demarcada e sem linhas rectas para uns e com curvas para outros."No editorial, há ainda foco na necesside de ser reforçada "a importância de que os áudios de comunicação com o VAR sejam públicos durante as decisões".O tema será discutido no "Webinar VAR Future Challenges", que se vai realizar a 21 de dezembro e no qual participarão entre outros, Paddy O’Brien e Nigel Owens (râguebi), o ex-árbitro Keith Hackett o e Greg Barkey (MLS)