A caricata imagem com que Coates comentou a vitória do Sporting

Foram vários os jogadores do Sporting que recorreram às redes sociais para sublinhar a vitória dos leões frente ao Nacional na sexta-feira, um jogo disputado sob fortes chuvadas e em condições muito adversas. Ora, Coates sublinhou isso mesmo nas fotografias com que acompanhou a sua publicação no Twitter, uma das quais com um leão... cheio de lama.





3 pontos de luta e muito sangue quente contra as condições do relvado... Seguimos juntos na luta! pic.twitter.com/D7uioZDNCC — Sebastian Coates (@SebastianCoates) January 8, 2021

"Três pontos de luta e muito sangue quente contra as condições do relvado... Seguimos juntos na luta", escreveu o central uruguai. "Boa foto", respondeu Pote.Refira-se que o capitão completou os 90’, mas não disfarçou as queixas na coxa direita ao cortar um lance na 2ª parte.