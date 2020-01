A crise desportiva do Sporting: dê-nos a sua opinião

A derrota diante do Sp. Braga na Allianz Cup agudizou a crise no Sporting, que está arredado da luta em todas as competições domésticas. Com mais este resultado negativo, Record desafia os leitores a apontarem um caminho para o leão. Participe no nosso inquérito.





Inquéritos Qual a melhor solução para a crise desportiva do Sporting? Antecipar eleições

Substituir o diretor-desportivo

Substituir o treinador

Vender Bruno Fernandes e reinvestir no plantel

Manter os principais jogadores e apostar na formação Votar Inquéritos