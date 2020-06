Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Sporting-Tondela, 2-0: leão de olho no futuro Rúben Amorim apostou num 3x4x3 ‘à Sp. Braga’, com oito jogadores abaixo dos 22 anos, e a equipa respondeu com segurança e competência





• Foto: Miguel Barreira