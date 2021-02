A emocionante mensagem de despedida de Coates a Santiago García

Sebástian Coates recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de despedida a Santiago García, avançado uruguaio que faleceu no passado sábado e que era bastante próximo do defesa do Sporting.





"Custa-me tudo desde que te conheci, muito mais escrever... desde os 11 anos que nos encontrámos com o mesmo sonho, ser futebolista. Milhares de viagens, anedotas, chorámos, aquecemo-nos, rimos muito e também comemorámos. Um único olhar (dentro ou fora do campo) bastava para nos entendermos, passámos de companheiros a amigos, e a vida tornou-nos irmãos. Juntos construímos uma família.Sinto muita dor, desde o fundo da minha alma, uma grande tristeza que ficará em mim, mas acima de tudo impotência, a mesma que todos nós não aguentamos mais carregar, e isso abre-nos para todos os teus amigos.Hoje agradeço a este ambiente construído, que nos deu todo o feedback para podermos enfrentar a tua perda e assumir com dor o que foi necessário fazer, e pelo qual não tenho palavras de agradecimento a cada um dos que foi, que só nós sabemos quem são! O meu agradecimento é infinito, a minha eterna disposição para eles, que apareceram e se envolveram sem hesitar.O meu agradecimento e admiração a quantos tiveram que assumir a liderança de algo que nós, que estávamos longe, não pudemos fazer, apresentando-se para se despedir de ti como mereces e, principalmente, para enfrentar uma das piores derrotas da minha vida. Morrin vamos sentir muito a tua falta! Continuas presente mesmo depois da tua partida, obrigado por isso, por me fazer sempre irmão! Descansa em paz!", escreveu capitão do Sporting, no Instagram.