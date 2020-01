A emotiva mensagem de adeus de Bruno Fernandes ao Sporting: dos títulos à rescisão de contrato

Bruno Fernandes deixou uma mensagem de despedida ao Sporting. No Instagram, de forma emocionada, o ex-capitão leonino que rumou ao Manchester United recorda o que passou em Alvalade.





"137 jogos oficias, 2 taças da Liga e uma Taça de Portugal depois digo-vos adeus!Obrigado por todos os momentos que me proporcionaram e por todas as pessoas que me fizeram conhecer! Obrigado pelos primeiros troféus coletivos e pelos muitos individuais que me ajudaram a conquistar. Fica difícil deixar palavras que façam sentido e sejam suficientes para agradecer por tudo o que vocês Sporting Clube de Portugal fizeram por mim.Levarei comigo todos os momentos positivos que vivi convosco e deixarei para trás todos os negativos que possam ter acontecido. Quero apenas ter boas recordações vossas, assim como espero deixar boas memórias minhas convosco.Sei que muitos de vocês se lembrarão de mim pela rescisão de contrato e não vos condeno, mas peço-vos que não me condenem também pelo facto de ter voltado e ter tentado levar o lema do Sporting "esforço, dedicação, devoção e glória" comigo presente em todos os momentos que tive vestido de verde e branco e de leão ao peito!Mais uma vez e nunca será demais, OBRIGADO"