A enigmática mensagem de Leonel Pontes horas depois de deixar o Sporting

Poucas horas depois de ter sido despedido pelo Sporting, Leonel Pontes partilhou nas redes sociais uma enigmática mensagem, um texto da psicóloga Nádia Tavares, que fala da necessidade de continuar a lutar por aquilo que acredita.





Recorde-se que o treinador, que chegou a liderar interinamente a equipa principal depois da saída de Marcel Keizer, era o técnico da formação de sub-23 dos leões."A Psicologia Social estuda um princípio que diz que uma pessoa terá mais probabilidades de aceitar uma ideia e de lutar por ela se o contexto onde está inserida estiver a fazer o mesmo. Só espero que, em situações em que mesmo não havendo muito acordo com o contexto, continuemos a lutar pelo que acreditamos...Se assim não for, estamos a lutar pelo medo. Pelo medo de ficar de fora. E depois também a deixar de lutar pelo medo. Pelo medo de sermos rejeitados.Que as nossas lutas consigam ir além da aprovação das massas!" - Nádia Tavares.