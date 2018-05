Fonte próxima de Bruno César garantiu a Record que não há nenhum problema entre o jogador brasileiro e Jorge Jesus, apesar do vídeo divulgado pela CMTV onde se vê o treinador a evitar o cumprimento ao futebolista.

De acordo com a mesma fonte, Jesus já se tinha despedido de Bruno César no autocarro que transportou a equipa do Jamor para Alvalade e, por isso, não voltaram a apertar a mão. De resto, a relação entre ambos é perfeitamente normal, garantiram-nos.

Jorge Jesus deixou Bruno César de mão estendida no hotel

Autor: Sérgio Krithinas