A lista de convocados do Sporting para a deslocação a Portimão

Silas convocou 21 jogadores para o jogo com o Portimonense, relativo à Taça da Liga, agendado para este sábado no Algarve.A principal novidade é a ausência de Renan que contraiu uma lesão muscular no treino da manhã, o que o originou a chamada do jovem Hugo Cunha.A lista completa inclui os seguintes jogadores:Luís Maximiano, Hugo Cunha, Diogo Sousa;Ilori, Coates, Ristovski, Mathieu, Borja;Eduardo, Bruno Fernandes, Acuña, Battaglia, Miguel Luís, DoumbiaCamacho, Vietto, Gonzalo Plata, Jesé, Luiz Phellype e Bolasie.