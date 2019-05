A lista de convocados do Sporting para a final da Taça de Portugal

Marcel Keizer chamou 19 jogadores para a final da Taça de Portugal, no sábado (17h15), diante do FC Porto. Destaque para o regresso de Coates, que havia cumprido castigo no Dragão.Ficam de fora Ristovski, Borja (ambos por castigo), Francisco Gealdes, Petrovic (ambos por opção), Battaglia (lesão), Luís Maximiano, Thierry Correia e Miguel Luís (os três nas seleções).Guarda-redes: Renan, Salin e Diogo SousaDefesas: Ilori, Coates, Jefferson, André Pinto, Mathieu e Bruno GasparMédios: Bruno Fernandes, Acuña, Wendel, Gudelj e DoumbiaAvançados: Raphinha, Diaby, Bas Dost, Luiz Phellype e Jovane