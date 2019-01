A lista de convocados do Sporting para o clássico com o FC Porto

Marcel Keizer convocou Luiz Phellype para o clássico de amanhã, com o FC Porto (15h30), tal comojá havia avançado . O reforço do Sporting neste mercado de inverno estreia-se assim numa convocatória, uma lista de 18 nomes que conta com o regresso de Jovane Cabral, que havia falhado o jogo com o Tondela. Montero, lesionado , não está disponível, bem como Battaglia que continua a recuperar de lesão. Acuña não vai a jogo por estar castigado.A ausência do camisola do camisola 10 deve-se a uma entrada mais dura que sofreu no jogo da passada segunda-feira. O avançado, de 31 anos, entrou ao intervalo no jogo com o Tondela e acabou por jogar em sacrifício os derradeiros minutos, apesar de o técnico leonino só ter feito uma substituição. Com a equipa em desvantagem, o sul-americano optou por suportar as dores de forma a tentar evitar a derrota.Ontem, no regresso aos treinos, o atacante foi reavaliado pelo departamento clínico que descartou a sua utilização no clássico. A prioridade passa agora por assegurar a sua recuperação para o jogo com Feirense, relativo à Taça de Portugal, agendado para a próxima quarta-feira. Luiz Phellype tem assim a oportunidade de se estrearRenan e Salin;: Coates, Jefferson, André Pinto, Ristovski, Mathieu e Bruno Gaspar;: Bruno Fernandes, Petrovic, Wendel e Gudelj;: Nani, Raphinha, Diaby, Luiz Phellype, Jovane Cabral e Bas Dost.