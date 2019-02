A lista de convocados do Sporting para o dérbi com o Benfica

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

O Sporting divulgou esta tarde a lista de convocados para o dérbi com o Benfica, no domingo, em Alvalade (17h30). A grande novidade passa pelas chamadas dos reforços Tiago Ilori e Borja que, desta forma, se podem estrear com a camisola leonina no dérbi.De fora do leque de opções do técnico leonino continuam Acuña e Mathieu que prosseguem um plano de prevenção. Por outro lado há também a registar o regresso de André Pinto que falhou a deslocação a Setúbal devido a uma operação ao nariz. Resta ainda assinalar as saídas de Doumbia e Miguel Luís, por opção técnica. O costa-marfinense, recorde-se, integrou o onze na visita ao Estádio do Bonfim.A convocatória inclui os seguintes 18 jogadores: Salin, Renan, André Pinto, Coates, Jefferson, Borja, Tiago Ilori, Bruno Gaspar, Bruno Fernandes, Petrovic, Wendel, Gudelj, Nani, Raphinha, Diaby, Jovane, Bas Dost e Luiz Phellype.