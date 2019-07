A lista de convocados do Sporting para o jogo com o Brugge

Marcel Keizer convocou 23 jogadores para o jogo da próxima sexta-feira, com o Brugge. O encontro, agendado para as 19h30 portuguesas, vai ter lugar no Jan Breydelstadion, estádio do Club Brugge KV na cidade belga de Bruges.





Renan Ribeiro, Tiago Ilori, Eduardo Henrique, Bruno Fernandes, Luciano Vietto, Raphinha, Luís Neto, Gonzalo Plata, Jérémy Mathieu, Cristián Borja, Miguel Luís, Bas Dost, Luiz Phellype, Nuno Mendes, Wendel, João Silva, Thierry Correia, Daniel Bragança, Eduardo Quaresma, Abdu Conté, Jovane Cabral, Luís Maximiano, Idrissa Doumbia.