A lista de convocados do Sporting para o jogo com o Portimonense

O Sporting divulgou este domingo a lista de convocados para o jogo com o Portimonense (17h30). Mathieu está totalmente recuperado de uma tendinite que o afastou do encontro da ronda anterior (derrota no estádio do Sp. Braga, por 1-0) e voltou a ser convocado por Silas, por troca com o compatriota Valentin Rosier.





Estes são os Leões convocados para o jogo desta tarde, frente ao Portimonense SC.#SCPPSC pic.twitter.com/Bby75AfM3F — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) February 9, 2020

Luís Maximiano e Diogo Sousa.: Ristovski, Luís Neto, Coates, Mathieu e Borja.: Eduardo, Acuña, Battaglia, Wendel e Doumbia.: Camacho, Vietto, Plata, Jesé, Jovane e Sporar.