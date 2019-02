Wendel entre os 19 convocados do Sporting para o jogo o Villarreal

A presença de Wendel é a principal novidade na lista de convocados do Sporting. O médio sofreu um traumatismo no joelho esquerdo no jogo com o Sp. Braga, mas está recuperado e integra a lista de convocados de Marcel Keizer para o jogo com o Villarreal. A comitiva leonina parte na quarta-feira, às 9h30.De fora a fazer um trabalho de compensação muscular continua Mathieu e os lesionados Bruno Gaspar e Battaglia. Acuña também não seguirá viagem pois foi expulso no jogo da passada quinta-feira. Os leões, recorde-se, têm de recuperar de uma desvantagem de 0-1 para passarem aos oitavos de final da Liga Europa.Guarda-redes: Renan, Salin e Diogo SousaDefesas: Ilori, Ristovski, André Pinto, Coates, Borja, Thierry Correia e JeffersonMédios: Gudelj, Wendel, Bruno Fernandes e Miguel LuísAvançados: Raphinha, Diaby, Bas Dost, Jovane e Luiz Phellype