Lista de convocados do Sporting com duas baixas

O Sporting já divulgou a lista de convocados para o jogo com o Estoril, marcado para esta quarta-feira às 21h15, respeitante à Allianz Cup. Marcos Acuña e Mathieu não estão entre as opções de Peseiro.Para o jogo com o Estoril, José Peseiro também não vai poder contar com Ristovski e Raphinha. Os dois jogadores ainda recuperam de lesão e, por isso, não são opção na Allianz Cup. O defesa macedónio, de resto, é o mais recente caso clínico. Ristovski, recorde-se, saiu ao intervalo do encontro com o Arsenal, para a Liga Europa, dando o lugar a Bruno Gaspar.Já Raphinha lesionou-se em Portimão e, tal como Ristovski, saiu ao intervalo. O extremo brasileiro, que até estava a ser um dos destaques do início da temporada, contraiu uma lesão nos adutores da coxa esquerda e está fora.Para o encontro desta noite com o Estoril, Bas Dost deve ser titular,Salin, Luís Maximiano e Diogo Sousa.Marcelo, Coates, André Pinto, Lumor, Bruno Gaspar e Jefferson.Petrovic, Wendel, Gudelj, Bruno Fernandes e Misic.Bas Dost, Mané, Montero, Diaby, Nani, Castaignos e Jovane.