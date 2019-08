A manhã de Bas Dost na Academia: da conversa com Keizer ao trabalho no ginásio

Bas Dost esteve esta quinta-feira de manhã na Academia de Alcochete , enquanto espera que exista um acordo que coloque um ponto final no braço de ferro que está a ser a sua saída para o E. Frankfurt, e fez trabalho de ginásio.O holandês tomou o pequeno-almoço com os companheiros de equipa, falou com Marcel Keizer e a seguir cumpriu um plano individualizado de treino no ginásio.Tal comoconfirmou junto de fonte do Sporting, os leões esperam que a situação do jogador fique resolvida durante o dia de hoje.Apesar de já não ter conseguido fechar o dossiê a tempo de inscrever Bas Dost no playoff da Liga Europa, o Eintracht mantém sobre a mesa a oferta de 10 milhões de euros. O tempo não joga a favor de ninguém e ontem não havia sinais de qualquer cedência.No que diz respeito ao treino do restante plantel, Ristovski fez trabalho condicionado e Jovane Cabral efetuou tratamento e trabalho de recuperação no relvado, numa sessão em que todo o plantel começou no ginásio.O guarda-redes Hugo Cunha, da equipa de sub-19, esteve também às ordens de Marcel Keizer, trabalhando com a equipa principal.Recorde-se que o Sporting defronta o Portimonense no Algarve domingo, às 20h30.(notícia atualizada às 13h14)