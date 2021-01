Instantes após ser conhecido que o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) não despenalizou João Palhinha, o médio do Sporting - que assim vai falhar a receção ao Benfica, na segunda-feira - reagiu nas redes sociais.





"Sempre juntos contra tudo e contra todos", disse o centro-campista leonino no Instagram, acompanhando a mensagem por uma fotografia de festa da equipa verde e branca.Recorde-se que Palhinha viu o 5.º amarelo da temporada diante do Boavista, na jornada passada, apenas três minutos depois de entrar em campo. O Sporting apresentou recurso mas o CD manteve a decisão, seguindo o princípio da autoridade do árbitro em campo.