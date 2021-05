A mensagem de Varandas para os colaboradores do Sporting: «Todos entrámos em campo»

Frederico Varandas enviou ontem uma mensagem por mail a todos os colaboradores do Sporting, a que Record teve acesso. O presidente agradeceu a todos os que escreveram "parte deste capítulo inesquecível" do clube e sublinhou que "assim que as condições sanitárias o permitirem", celebrará com todos "com a dignidade que este momento exige".







"Parabéns Campeão!



O dia de hoje ficará na História do nosso Clube com a conquista do 23.º título de Campeão Nacional de futebol.



Este título é teu. Um enorme obrigado por teres escrito parte deste capítulo inesquecível da nossa História e pela tua dedicação e compromisso para torná-lo possível.



Num ano marcado por constantes desafios a tantos níveis, e apesar da distância que nos "separou", foi notório que todos entrámos em campo e todos lutámos jogo a jogo para alcançar esta conquista histórica e que representa muito mais que um troféu.



Este título é do Sporting Clube de Portugal. Com espírito de união conquistámos o que todos os Sportinguistas ambicionavam há 19 anos.



Vocês fazem parte da equipa de arquitectos deste título e de todos os títulos que tornam o Sporting Clube de Portugal a maior potência desportiva nacional e uma das maiores a nível europeu.



Agradeço-vos com a plena consciência de que à precisa hora em que os actores entram em jogo, o palco tem que estar montado, o cenário preparado, as luzes acesas, o público acomodado. Tudo ao detalhe e com a excelência Sporting CP. E por isso tenho um imenso orgulho em vocês.







Um profundo e sentido obrigado.



Viva o Sporting Clube de Portugal!



Saudações leoninas,



Frederico Varandas" "Parabéns Campeão!O dia de hoje ficará na História do nosso Clube com a conquista do 23.º título de Campeão Nacional de futebol.Este título é teu. Um enorme obrigado por teres escrito parte deste capítulo inesquecível da nossa História e pela tua dedicação e compromisso para torná-lo possível.Num ano marcado por constantes desafios a tantos níveis, e apesar da distância que nos "separou", foi notório que todos entrámos em campo e todos lutámos jogo a jogo para alcançar esta conquista histórica e que representa muito mais que um troféu.Este título é do Sporting Clube de Portugal. Com espírito de união conquistámos o que todos os Sportinguistas ambicionavam há 19 anos.Vocês fazem parte da equipa de arquitectos deste título e de todos os títulos que tornam o Sporting Clube de Portugal a maior potência desportiva nacional e uma das maiores a nível europeu.Agradeço-vos com a plena consciência de que à precisa hora em que os actores entram em jogo, o palco tem que estar montado, o cenário preparado, as luzes acesas, o público acomodado. Tudo ao detalhe e com a excelência Sporting CP. E por isso tenho um imenso orgulho em vocês.Assim que as condições sanitárias o permitirem, celebraremos todos juntos com a dignidade que este momento exige.Um profundo e sentido obrigado.Viva o Sporting Clube de Portugal!Saudações leoninas,Frederico Varandas"