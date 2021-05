A mensagem do irmão para Frederico Varandas: «É escrever a lenda com sangue, suor e lágrimas»

Frederico Varandas é um dos rostos do título do Sporting, que voltou a ser campeão 19 anos depois. O seu irmão, João Pedro Varandas, já lhe prestou homenagem, num texto que dedicou ao presidente do clube leonino e aos seus irmãos de armas.





"Há viagens que se tornam epopeiasHá viagens que valem mais do que o destino. Há viagens irrepetíveis que vão para lá do horizonte, que vão para lá da esperança. Há viagens que se tornam epopeias.É a memória do ponto de partida, quando se deixou a terra firme. E depois do saque, das pilhagens e das feridas fundas que nos vitimizaram e nos tiraram o chão, havia que navegar outra vez.É o cepticismo dos descrentes que nos vêem partir no momento em que tudo começa. É a miséria humana dos boicotes levados a cabo por armadores frustrados e sem escrúpulos. É a desolação dos que percebem que mapas obsoletos não serão usados. É o peso das traições dos que minam a rota. É a desonra dos mercenários que, sem benesses, ao serviço de armadores ultrapassados, querem o naufrágio. É a condescendência dos cínicos que acenam, lentamente, na despedida, quando deixamos o cais e nos afastamos em direcção ao olho do furacão. É a lembrança dos que, sem dimensão, viraram a cara à luta, dos que roubaram botes e, por fraqueza, medo, saltaram do barco, ainda ao largo da costa, quando a espuma do mar começou por molhar os navegantes. É lidar com a hesitação dos mais débeis, com o teatro dos fracos que se fingem fortes quando o navio é abalroado.É a superação épica em cada combate e em cada tempestade interminável. Já depois de rombos no casco e com as velas rasgadas. É, com menos canhões, mas com mais tenacidade em cada espada, afundar misérias e adversários. É derrotar velhos rivais e inimigos de águas profundas. É o sentido de dever cumprido no final de cada dia, ignorando o canto das sereias e o eco recorrente dos velhos do Restelo. É o crescimento na escuridão de cada noite. É desafiar vendavais e fados traiçoeiros pela madrugada fora. É virar a página coberta de granizo e escrever a lenda com sangue, suor e lágrimas.Viagens de gente grande que se torna ainda maior.Não é só o destino que interessa. É a firmeza no percurso. É a constância no trajecto. É a decência dos meios. É a dignidade no diário de bordo.É como se enfrentam – sem vacilar - ondas gigantes, piratas e trovões, raios e monstros marinhos.É o rumo e não só. É liderança e alma. É navegar, tantas vezes com dor e em sofrimento, por entre correntes e ciclones, longe de tudo o que é calmo e pacífico. É navegar sem ilusões, ao frio e à chuva, porque nenhum porto é seguro. É a longa travessia e com quem a fazemos. É a visão e a coragem de quem vai ao leme. É a crença, a entrega e a determinação de quem segue na nau. É o espírito de corpo que prevalece num oceano revolto.É a saudade, a angústia e a fé de quem, um pouco por toda a parte, reza, sente, chora, sorri e vibra, com o coração nas mãos, pelos nossos heróis.Há viagens que se tornam epopeias.Do princípio até ao fim. Até ao fim, porque há sempre além.Há viagens que se tornam epopeias.11.05.21* Dedicado ao meu Irmão e aos seus Irmãos de Armas