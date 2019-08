A mensagem do Sporting após o dérbi: «Somos da raça que nunca se vergará»

Na sequência da pesada goleada sofrida frente ao Benfica (0-5) , na Supertaça, o Sporting publicou uma mensagem no Twitter dirigida aos adeptos."Caímos, falhámos, chorámos. Vamos erguer-nos. Vamos lutar. Somos da raça que nunca se vergará", lê-se.As reações surgiram instantaneamente, com vários comentários de adeptos desagradados com o resultado no dérbi. Ainda esta segunda-feira, o capitão Bruno Fernandes pediu desculpa pelo resultado.