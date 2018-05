Julia Silva, mulher de Marcos Acuña, deixou esta semana, na sua conta na rede social Instagram, uma emocionada mensagem dedicada ao jogador do Sporting, na sequência da chamada do argentino dos leões à seleção argentina que irá disputar o Mundial'2018 "Há quatro anos jogavas na B Nacional, subiste à Primeira, chamaram-te à seleção e mudaste-te para a Europa. Tudo em quatro anos, com dedicação, esforço, coragem, garra, sacríficio, humildade, silêncio. Nunca ninguém te deu nada. Porque enquanto alguns te matavam e se riam da tua possível chamada à seleção, não lhes deste ouvidos e continuaste como sempre: a lutar e a demonstrar quem és", começou por escrever."E és uma boa pessoa, dessas que já não há. És um bom companheiro, um GRANDE profissional, que põe TUDO em cada jogo, sem se importar com o resto. Admiro-te, acompanho-te e amo-te. Estou orgulhosa de quem és, porque continuas a ser o mesmo de sempre, o mesmo que conheci há sete anos. Tímido, silencioso, trabalhador e amante do futebol. Atrás do homem que todos observam, está o 'Huevito', esse miúdo de Zapala que chegou com uma mochila cheia de sonhos, lutando contra todas as dificuldades que surgiam no caminho e trabalhando para poder chegar àquilo que sempre sonhou. E hoje, mais um sonho que se cumpre. Estou incrivelmente feliz de ser quem te acompanha há tanto tempo e ver tudo o que alcançaste. Encho o peito de tanto orgulho... Estamos sempre contigo, nas boas e nas más. Vamos atrás de ti para onde quer que vás. Marcos, meu grande herói, amo-te", conclui a mesma mensagem.

Autor: Fábio Lima