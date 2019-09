A mensagem emotiva de Madjer ao Sporting: «Dói quando te vejo sofrer»

Na ressaca da derrota na final da Taça de Portugal de futebol de praia - o Sporting caiu aos pés do Sp. Braga por 8-4 -, Madjer recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de agradecimento e lamentar o facto de os leões não terem atingido os principais objetivos da época. Mas foi mais longe."Fim de época 18/19. Não atingimos os principais objetivos da época, e quando assim acontece, não devemos justificar mas sim encontrar soluções para atingirmos os mesmos traçados no início de cada época! Um agradecimento a todos que lutaram esta época dentro e fora de campo e que honraram o símbolo que trazem ao peito! A ti Meu Grande Sporting... hoje estamos amanhã não, mas tu és Eterno! Ensinaram-me a amar-te desde que nasci e por isso dói quando te vejo sofrer! Sofro contigo! Mas um LEÃO nunca se verga! Voltaremos mais fortes", escreveu no Instagram.Recorde-se que, no campeonato nacional, o Sporting terminou em 2.º lugar, atrás do Sp. Braga.O Sp. Braga venceu o Sporting por 8-4 e conquistou a primeira edição da Taça de Portugal. Os minhotos entraram fortes na partida e, logo no início, Léo Martins colocou a equipa de André Marques na frente. A superioridade dos campeões nacionais fez-se sentir e estes finalizaram o primeiro período a vencer por 3-0. O segundo período foi mais equilibrado, com Ricardinho a fazer o primeiro para os leões. Porém, Bruno Xavier voltou a estabelecer a diferença de três golos.No último período, os minhotos voltaram a mostrar superioridade e Léo Martins - que tinha iniciado o marcador - fixou o resultado final favorável ao Sp. Braga.O presidente dos minhotos, António Salvador, deixou uma mensagem à equipa, na qual exaltou as recentes conquistas: "O Sp. Braga garantiu, com a conquista da Taça de Portugal, um feito histórico e que muito dificilmente poderá ser alcançado por qualquer outro clube no futuro."