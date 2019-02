Paulinho festeja 50º aniversário e o Sporting fez-lhe um vídeo de homenagem Paulinho festeja 50º aniversário e o Sporting fez-lhe um vídeo de homenagem

A carregar o vídeo ...

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

Paulinho, roupeiro do Sporting , esteve no relvado antes do início do Sporting-Benfica e foi muito acarinhado pelos adeptos por ocasião do aniversário , celebrado quarta-feira."Temos de saber ganhar e perder. É desporto", pediu Paulinho. A mensagem foi recebida com aplausos.