Rúben Amorim: «Não é caso o Benfica não fazer vénia. Em Portugal não é tradição»

Rúben Amorim afirma que o Sporting não está incomodado com o facto de o Benfica não ter preparada uma guarda de honra aos campeões nacionais no dérbi entre as duas equipas, agendado para este sábado e a contar para a penúltima jornada da Liga NOS.

"Sobre a vénia, não é tradição em Portugal. Poderá vir a ser mas não é tradição. Queremos é ganhar e ficamos satisfeitos. Todos assinalaram o título como justo e isso é o mais importante para nós. Não é caso o Benfica não fazer vénia porque não é tradição em Portugal", começou por dizer o técnico dos leões.

"Se fosse ao contrário fazia guarda de honra? É fácil para mim que fui campeão mandar palpites. É difícil, já estive no outro lado e não é fácil para os adeptos compreenderem. Hoje é difícil dizer que vamos fazer guarda [de honra] quando existe grande rivalidade", atirou.