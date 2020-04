A quarentena de Neto: ioga, meditação e kickboxing para lá do treino diário

Assumindo-se como "muito caseiro", Luís Neto garante que o facto de ser obrigado a ficar em casa não é para si a pior coisa neste período de quarentena; pelo contrário, o problema são mesmo "as saudades do futebol" que o levam a procurar outros... escapes.

"O que mais sinto são as saudades de ir à Academia, pois passava lá mais de cinco horas por dia. Agora esse tempo é passado em casa, onde treino de manhã e ainda faço ioga, meditação e kickboxing. Tenho tentado preencher o tempo com outro tipo de atividades que me permitam estar bem nas vertentes física e mental", afirmou à Sporting TV.

Esta paragem levou-o a refletir, e uma decisão que o internacional português já tomou é que vai tentar prolongar a sua atividade ao máximo. "Eu começo a pensar que este sentimento é semelhante ao de terminar a carreira e estar um ou dois anos sem fazer nada por opção. Às vezes sentimos algum cansaço da intensidade da nossa vida e do número de estágios, mas agora penso em esticar a minha carreira mais um par de anos", assume o defesa, que se mantém em contacto com os companheiros até para "salvaguardar o espírito de grupo"