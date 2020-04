A resposta de Schmeichel a Materazzi para 'escapar' a corrida no mato: «Veja o meu currículo!»

Augusto Inácio, Iordanov, Vidigal e Nuno Santos foram parte da equipa do Sporting que, em 1999/00, conquistou o título nacional. O quarteto partilhou curiosidades do balneário da altura, várias relacionadas com Peter Schmeichel, ex-guarda-redes dos leões e internacional pela Dinamarca.





Em particular, Nuno Santos, à data o terceiro guardião do plantel, atrás de Schmeichel e Nélson Pereira, recordou a altura em que Giuseppe Materazzi, técnico que iniciou a época e que mais tarde seria substituído por Augusto Inácio, deu ordens aos jogadores para irem correr... no mato."A pré-época foi muito dura. No primeiro dia corremos 12 km, depois baixámos para 8km, e depois 4km. Eu fazia a tradução entre os dois e o Peter pediu-me para avisar o Materazzi que não ia correr, que podia cair no mato e aleijava-se. 'Diz ao homem que não vou correr, ele que veja o meu currículo. Fui campeão da Europa, campeão no Man Utd e nunca corri no mato, vou correr agora?!'. Um quilómetro depois, disse que estava lesionado e saiu da corrida, nunca mais correu!", contou Nuno Santos, na Sport TV, assumindo ainda saudades das... "chamuças" que a equipa comia no balneário, antes dos jogos: "Dávamos dinheiro ao Paulinho e lá ia ele..."Já no que respeita aos jogos, o rigor do dinamarquês não era muito diferente. "Eu e o Silvano dávamos-lhe o aquecimento. O Peter sempre foi muito rigoroso. Se uma bola fosse uns centímetros ao lado, ele queria a bola encaixada nas mãos. Começava a chamar-nos nomes, o Silvano ficava branco! No final, abraçava-nos, dava-nos um beijo e ia-se embora. O jogo era Às 21 horas, ele aquecia às 20 horas. Quando a equipa ia para o relvado, às 20h30, ele já se ia embora, cruzava-se no túnel. No balneário o míster dizia-lhe: 'Ó Peter, vamos lá que o árbitro já apitou'. E ele respondia: 'Míster, já viu algum jogo começar sem guarda-redes? Calma...".