A sentida mensagem de Neto após sagrar-se campeão: «Vi com os meus olhos o gigante que o Sporting é»

Já refeitos das emoções da festa do título, os jogadores têm utilizado as redes sociais para deixar mensagens de celebração, nas quais explicam o que lhes vai na alma neste momento. Um deles foi Luís Neto, que terá sido o responsável pela mais longa e até sentida publicação de todos. Aos 32 anos, o defesa central diz que podia retirar-se hoje e explica porquê.





View this post on Instagram A post shared by Luis Neto (@luisneto13oficial)

"Antes de assinar pelo Sporting em 2019 perguntei opiniões a vários jogadores que passaram pelo clube, todos eles sem excepção me disseram que era um clube diferente, com pessoas diferentes, com adeptos diferentes. E no dia a dia vivi no sporting a tentar perceber o que me explicavam com um brilho nos olhos.Não minto, tive dias em que coloquei dúvidas se no meu tempo de contrato ia conseguir ver ou sentir a grandeza do Sporting. A pujança de geração em geração. O Sporting dos Leões que quando um cai outro se levanta.Mas situando isto na época 2020/2021 que será uma bonita história para contar aos filhos e netos através dum grupo que encarnou todos os valores porque se rege este clube.O universo sportinguista acreditou. E quando o Sporting acredita mobiliza , alavanca , aglomera e sofre junto. A ONDA VERDE formou-se.Lado a lado com o nosso espirito. Sentimos que já não era só a nós que tinham que derrubar. Estávamos blindados.Da Madeira a Barcelos , de Famalicão a Braga, passando pela Taça da Liga e contra os nossos principais rivais dissemos presente de uma forma ÉPICA.PRESENTE quando o normal era não passarmos do NATAL.Culminou ontem com a vitória do Campeonato Nacional ao final de 19 anos.Felicidade extrema por três motivos. Primeiro fazer parte dum grupo que desde o primeiro dia quis ser diferente e mudar o rumo da história do Sporting.Segundo perceber que é possível GANHAR neste clube. E a quantidade de clichês / estigmas/ crenças que caem com este título.E a última. Podia terminar a minha carreira hoje. Que a vitória maior que eu algum dia poderia ter consegui ontem. Não só o troféu.Mas vi com os meus olhos o GIGANTE que o Sporting é.Estamos de Parabéns.#ondevaiumvaotodos"