: Eh pá, não queres fazer não faças, eles logo arranjam outro. Na primeira jornada não fizeste nada e eles controlaram o Lenho. Portanto, se quiseres assim, tudo bem. Se não, é só dizeresSabes que estou sem trabalho, preciso de comer. O Gonçalo tinha-me dito que me arranjaria alguma coisa junto de parceiros do Sporting e até agora nadaJunto de parceiros do Sporting? Isso é que não, não pode haver nenhuma ligação tua a eles. Vou falar com eles e logo se vai arranjar alguma coisa, agora junto deles é que não. Nem o chefe quer de certeza, tu para eles não existes