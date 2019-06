Abdu Conté tem propostas

Ligado ao Sporting por mais uma época, Abdu Conté tem em mãos propostas do Rijeka, da Croácia, e do Troyes, de França. O defesa, de 21 anos, continua igualmente nos planos do Moreirense e do Belenenses SAD, da Liga, que já fizeram sondagens. Apesar de ainda não ter tido sucesso nas negociações, a SAD leonina não desistiu de tentar renovar o contrato do polivalente defesa, que pode jogar como central ou lateral-esquerdo. O processo deve conhecer um desfecho nos próximos dias.