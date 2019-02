Na lista B do Sporting na UEFA e convocado para o jogo em Setúbal, Abdu Conté viu a sua saída travada quase no limite do fecho do mercado. Record sabe que houve duas propostas pelo lateral-esquerdo, de Livorno (Itália) e Grasshopper (Suíça), ambas por empréstimo.O clube transalpino queria incluir uma cláusula de opção de compra no contrato, a rondar os 2,5 milhões de euros, mas a SAD rejeitou a cedência. O defesa, de 20 anos, tem jogado nos sub-23, mas treina-se regularmente com os AA.