Abel Hernández sem proposta do Sporting

O internacional uruguaio Abel Hernández disse esta sexta-feira, em declarações à imprensa do seu país, ter recusado uma proposta do Sporting neste mercado, optando por se mudar para o Brasil, onde irá reforçar o Internacional Porto Alegre. Antigo jogador do Al Ahli, clube do Dubai no qual atuou na época passada, o dianteiro de 30 anos assumiu que o papel de Eduardo Coudet, o técnico do colorado, foi decisivo.





"Havia clubes da Turquia interessados e ainda uma sondagem do Sporting, mas outras coisas pesaram na decisão. E quando recebi a chamada de ‘Chacho’, a dizer que me queria, convenceu-me no imediato. O Inter já me queria em dezembro, mas nessa altura estava no Qatar. Agora deu certo", explicou à rádio Sport 890 o compatriota de Sebastián Coates, internacional pelo seu país em 28 ocasiões.sabe, no entanto, que o Sporting não fez qualquer oferta pelo jogador, que não consta da lista dos leões.