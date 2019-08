Abílio Fernandes: «A direção do Sporting está a ter um comportamento miserável»

Abílio Fernandes, antigo vice-presidente do Sporting na direção de Sousa Cintra, teceu dura críticas à gestão de Frederico Varandas no que concerne à venda do passe de Bas Dost ao Eintracht Frankfurt."A direção do Sporting, do meu ponto de vista, está a ter um comportamento miserável. Está tentar deitar para a rua uma peça importante que o Sporting precisa como de pão para a boca", começou por explicar, em declarações à Antena 1."O Sporting neste momento tem problemas financeiros mas não tem jogadores, principalmente um ponta-de-lança de raiz como o Bas Dost. Não tem cabimento nenhum o Sporting estar a desfazer-se de uma mais-valia, um jogador que faz falta. As soluções não são agradáveis, não temos um jogador à altura do Bas Dost neste momento", rematou.