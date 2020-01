Abílio Fernandes: «Frederico Varandas tem sido um desastre autêntico»

Abílio Fernandes mostrou-se esta terça-feira muito crítico para com a direção de Frederico Varandas, responsabilizando o presidente pela qualidade do futebol praticado pela equipa principal. O Sporting, que já foi eliminado da Taça de Portugal, é quarto no campeonato, a 1 ponto do Famalicão, a 12 do FC Porto e a 16 do líder Benfica.





"Na parte de concretização, o Sporting é uma desgraça, parece uma equipa de bairro. Acho que isto se deve à falta de capacidade e de conhecimento desta direção, mais concretamente do seu presidente, que só tem feito asneiras. O comportamento que ele tem tido é uma desilusão para todos os sportinguistas. Um desastre autêntico", considerou Abílio Fernandes, avançando que a solução passa pela demissão dos órgãos sociais e pela criação de uma comissão agregadora das várias fações de sócios.Esta tarde o movimento 'Dar Futuro ao Sporting'ao presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), Rogério Alves, as assinaturas necessárias para a marcação de uma AG com o objetivo de destituir os atuais órgãos sociais.