Abrantes Mendes diz que a Supertaça "já passou": «Também quer falar sobre os 7-1?»

Sérgio Abrantes Mendes, ex-dirigente do Sporting, está otimista para a nova época dos leões. Em declarações à Antena 1 o antigo candidato à liderança do clube de Alvalade abordou também a derrota sofrida na Supertaça com o Benfica e a permanência de Bruno Fernandes."Perspertivo [a época] com otimismo, penso que o Sporting vai ganhar, com maior ou menor dificuldade. Essa é a consciência que os sportinguistas têm ter", começou por explicar.Já quando foi inquirido sobre o pesado desaire com o Benfica e o impacto que pode ter sobre a equipa... "Qual desaire? O do Benfica? Já passou! Já passou! Também quer falar sobre os 7-1? Também falo mas pronto esse também já passou. Os 5-0 já passaram. O futuro é que interessa, meu amigo", atirou o antigo dirigente.Abrantes Mendes confessou, por outro lado, que gostaria que Bruno Fernandes continuasse na equipa. "Vejo essa possibilidade com bons olhos, ficarei contente se ele permanecer no plantel. Com ele o Sporting ganha outra capacidade, seria muito bom para as aspirações do clube. O Bruno Fernandes é uma peça fundamental."