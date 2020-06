Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Academia do Sporting renasce aos 50 Eduardo Quaresma foi o 50.º 'leãozinho' a estrear-se pelo Sporting desde a inauguração da caixa-forte do clube. “Sempre sonhei com isto”, admite





CONFORTÁVEL. Eduardo Quaresma exibiu-se a bom nível na estreia pela equipa principal do Sporting, em Guimarães

• Foto: José Gageiro/movephoto