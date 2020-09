Academia do Sporting passa a... Academia Cristiano Ronaldo

O Sporting anunciou, esta segunda-feira, que a Academia de Alcochete vai mudar o seu nome para 'Academia Cristiano Ronaldo'. Em anúncio publicado no site oficial, o clube afirma que a iniciativa tem como principal objetivo homenagear "o melhor jogador português de todos os tempos".





"É com enorme honra que o Sporting Clube de Portugal informa que a Academia do Clube passará a chamar-se Academia Cristiano Ronaldo.O bom filho a casa torna e a casa que fez crescer Cristiano Ronaldo acolhe agora o seu nome em homenagem àquele que se tornou o melhor jogador português de todos os tempos, melhor jogador do Mundo galardoado com cinco Bolas de Ouro e capitão da selecção nacional campeã da Europa e da Liga das Nações.Cristiano Ronaldo juntou-se à família Leonina em 1997 com 12 anos de idade. A 14 de Agosto de 2002, com apenas 17 anos, estreou-se na equipa sénior contra o FC Internazionale Milano.A Academia imortalizará assim o nome do maior símbolo de sempre que formou e que será inspiração a seguir para todos os mais jovens talentos.Em data a anunciar, e assim que as condições o permitam, o Clube fará a inauguração oficial.Esta homenagem enquadra-se num projecto de reconhecimento a várias referências do Clube, incluindo alguns dos maiores talentos produzidos pela Academia, cujos campos de treino receberão os seus nomes. Esta lista será anunciada brevemente.A Academia Cristiano Ronaldo representará o ADN Sporting na sua excelência e seguirá os destinos daquele que agora lhe dá o nome: ser a melhor do Mundo.Parabéns ao jogador Cristiano por todo o seu percurso, obrigado ao Leão Ronaldo por todo o seu Esforço, Dedicação, Devoção e Glória.Uma vez Leão, Leão sempre!", pode ler-se.