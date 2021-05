Academia volta a ser distinguida: «Orgulho para todos nós»

A Academia voltou a receber o certificado cinco estrelas de entidade formadora em 2020/21, uma distinção entregue pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, ao diretor do complexo desportivo, Paulo Gomes.

Após ter recebido a placa comemorativa, o responsável leonino destacou a importância do prémio. "É um orgulho para todos nós. Voltar a receber este diploma é importante porque significa que o nosso nível de excelência continua alto e é este nível que temos de manter", afirmou o dirigente, à Sporting TV. Paulo Gomes ainda agradeceu a "todos os funcionários" e garantiu que Rúben Amorim vai continuar a receber jovens valores para lapidar. Resta assinalar que o Benfica recebeu o mesmo certificado pelo trabalho feito, mas desta feita no centro do Seixal.