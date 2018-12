No final do treino, os jogadores do Sporting e os respetivos familiares ainda participaram num convívio no salão VIP do Estádio José Alvalade. Coates revelou-se "feliz" por ter realizado este treino "perto dos adeptos". Já Bruno Fernandes e Luís Maximiano, à Sporting TV, também saudaram a ação solidária e a chegada de Luiz Phellype e Geraldes ao plantel.Com milhares de adeptos nas bancadas a contribuírem com brinquedos, os vencedores são as crianças que vão receber muitas prendas.