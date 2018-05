As ações do Sporting sofreram ontem uma queda de 17,11 por cento, para os 63 cêntimos. As ações da SAD leonina tinham registado uma queda na parte da manhã (7,89 por cento em relação ao fecho da bolsa de quarta-feira), mas esta acentuou-se ainda mais com o anuncio das várias demissões nos órgãos sociais do emblema de Alvalade.