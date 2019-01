Ações do Sporting disparam 9% com regresso ao 2.º lugar em plena crise no Benfica

A demissão de Rui Vitória de treinador do Benfica e o regresso ao segundo lugar da tabela classificativa do campeonato nacional estão a impulsionar as ações da SAD do Sporting para uma subida de 9,38% para 70 cêntimos.

Até ao momento já negociaram 801 ações da sociedade verde e branca, valor que compara com a média diária dos últimos seis meses de 1.381 títulos negociados.

Para esta subida contribuem dois factos conhecidos na noite desta quinta-feira, com o Sporting a somar três pontos frente ao Belenenses em Alvalade, o que permitiu ao clube leonino regressar à vice-liderança do campeonato.

Por outro lado, também ontem à noite foi confirmado que Rui Vitória já não é treinador do Benfica, notícia que surgiu um dia depois de as águias terem sido derrotadas por duas bolas a zero pelo Portimonense.

O Sporting segue em segundo lugar no campeonato nacional com 34 pontos, a cinco do líder FC Porto mas mais um do que o SC Braga e mais dois do que o Benfica.



As ações da SAD do Benfica seguem a perder 1,45% para 1,705 euros, tendo negociado 200 títulos, o que compara com a média diária de quase 5.000 mil ações por dia. Já a SAD do FC Porto ainda não negociou qualquer ação esta sexta-feira.



