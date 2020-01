Ações do Sporting disparam quase 6% com possível venda de Bruno Fernandes

As ações do Sporting SAD subiram 5,96% para os 80 cêntimos na sessão desta terça-feira impulsionadas pela possível venda do médio Bruno Fernandes.





Ole Gunnar Solskjær.





No primeiro trimestre do seu ano fiscal (julho a setembro) de 2019, a Sporting SAD registou lucros de 21 milhões de euros , anunciou a sociedade desportiva em comunicado à CMVM.

No entanto, apesar da subida dos títulos, a liquidez de negociação fraca. No total foram negociadas 319 ações, abaixo da média diária dos últimos seis meses fixada nas 793."Realmente, se olharmos para a liquidez da cotada, negociou muito poucas ações. Mas se tivermos em conta a valorização do título, é uma subida forte", disse Gualter Pacheco, "trader" da Go Bulling, do Banco Carregosa.Acrescentou que "a principal causa é a possível venda de Bruno Fernandes que, a acontecer pelos valores elevados que têm sido divulgados, seria muito positivo para as contas da empresa".Apesar de ainda não ter sido confirmada, a imprensa desportiva em Portugal e em Inglaterra tem dado como quase certa a venda do médio português Bruno Fernandes ao clube inglês Manchester United, orientado pelo antigo internacional norueguêsA acontecer, a transferência poderá ocorrer entre os 50 e os 70 milhões de euros, o que representaria a maior venda de sempre do clube de Alvalade. No entanto, a quantia oferecida pode variar consoante o tipo de negócio que for feito, podendo ser incluídos ainda outros jogadores dos "red devils".Neste momento, o Sporting encontra-se na quarta posição da Liga NOS, com 29 pontos, atrás de Famalicão (30 pontos), Porto (41 pontos) e Benfica (45 pontos).