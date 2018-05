Num dia negro na história do Sporting, acompanhe aqui em direto os desenvolvimentos mais recentes a partir de Alcochete.



23h00 - Jorge Jesus e restantes jogadores que ainda estavam em Alcochete saíram agora da Academia.



22h56 - Em Alvalade, onde estão reunidos algumas centenas de adeptos do Sporting numa vigília de apoio ao plantel depois das agressões, ouve-se de um lado da barricada alguns gritos a pedir a demissão de Bruno de Carvalho. Do lado oposto, membros das claques tentam 'abafar' este pedido, gritando 'Sporting'...



22h45 - Fábio Coentrão, João Palhinha e Rúben Ribeiro, pelo menos, deslocaram-se à esquadra da GNR do Montijo, aparentemente para apresentar queixa pelo sucedido esta tarde.



22h41 - Eis as imagens da manifestação de apoio que se gerou em Alvalade.



22h30 - Várias centenas de adeptos estão reunidos junto a Alvalade, um gesto de apoio que o Sporting agradeceu através do Twitter.









22h26 - Jaime Marta Soares, presidente da mesa da AG do Sporting, afirmou o seu "apoio incondicional aos jogadores e equipa técnica" dos leões e anunciou que vai convocar os órgãos sociais na segunda-feira.



22h23 - Dezenas de adeptos reunidos em Alvalade, a manifestar apoio ao plantel do Sporting, vislumbrando-se inclusivamente uma bandeira da Holanda, em solidariedade com Bas Dost.



22h08 - Bruno de Carvalho falou à Sporting TV sobre as agressões de que a equipa foi alvo: "Tem sido um dia difícil desde manhã. Lamento que o Secretário de Estado tenha dito que era preciso tomar medidas corajosas, sem as dizer. Sporting há muito que fala da violência e das claques. Existe um presidente do IPDJ que insiste que a legalização não era importante. O que aconteceu foi um ato criminoso. Vamos aguardar para ver quem são e tomar as nossas medidas. Os jogadores, num primeiro momento, em estado de choque, todos nós estaríamos. Agora muito mais calmos, há muita especulação. É claro que vamos estar no Jamor e jogar - muitos não queriam. Jogadores estão tristes mas querem jogar. Porque é que foi... já ouvi teorias mirabolantes... Uma teoria era de que este é o meu modus operandi, pois nas AG's não deixo falar em fala mal de mim. O meu MO não é ver atletas e staff, a família que escolhi, a serem agredidos. Estamos a quatro dias da final, depois acaba a época, e que interessa teria o Sporting numa situação destas? Ouvi também aquele arauto da desgraça, Rui Pedro Brás, dizer que não estavam reunidas as condições de segurança. Se tivermos de fazer melhorias na Academia, vamos averiguar internamente. Isto é quase a mesma coisa que dizer que após a assobiadela que levei no jogo com o Paços eu teria de levar pancada. Aconteceu em Guimarães também, são sempre atos reprováveis. Foram os mesmos que entraram, os jogadores foi a mesma quantidade que foi agredida... é de condenar sempre, em qualquer lado. Estão a transformar isto num caso desportivo, quando é um caso de polícia. Se não estão todos presos, estão quase todos. Polícia está a fazer bem o seu trabalho. Estive a dar o meu apoio e solidariedade àqueles que também são a minha família. Não há posts que não se apaguem num momento destes. Às vezes estamos todos chateados e esses momentos são passados para um segundo plano. Compreendo a frustração dos sportinguistas e repudio estas situações. Isto é crime. Quero que o universo sportinguista tenha calma, acho que o viver estes acontecimentos tem de ser vivido com tristeza mas também com a alegria salvo seja de a polícia estar a fazer o seu trabalho."



21h56 - Dentro de instantes, Bruno de Carvalho vai abordar a situação



21h54 - São vários os adeptos do Sporting que se concentram junto ao estádio de Alvalade, numa manifestação de apoio ao plantel.







21h42 - Bruno de Carvalho abandonou agora as instalações da Academia de Alcochete. Jorge Jesus e parte do plantel ainda lá dentro



21h40 - Bas Dost reagiu às agressões de que foi alvo, falando em "drama para todos". Veja aqui as declarações na íntegra.



21h29 - Nas redes sociais já circulam imagens de Alvalade, onde foi convocada para os próximos minutos uma manifestação de apoio.









21h13 - Vários adeptos criaram um movimento nas redes sociais a pedir uma manifestação de apoio junto a Alvalade.



20h59 - "A poucos dias da final da Taça, o governo, juntamente com a FPF, quer criar todas as condições para que no domingo se viva o que é essencial que se viva. A festa do futebol, do desporto, convívio de famílias e dos verdadeiros adeptos do desporto, e do futebol em particular. Quero dizer muito claramente que é uma missão deste governo, como também deve ser uma missão e compromisso para tudo e todos. No domingo tem de haver uma demonstração clara de que futebol é igual a orgulho nacional, a desporto de excelência", acrescentou João Paulo Rebelo.



20h56 - João Paulo Rebelo fala em atos "atos de violência, de vandalismo, atos criminosos". Na declaração feita, o secretário de estado deixou uma "palavra de solidariedade para jogadores, técnicos e para quem mais foi agredido." "Portugal tem orgulho no futebol nacional, tem responsabilidades acrescidas, pois somos campeões europeus. Estamos a um mês do Mundial, onde estaremos presentes a fazer valer o que é verdadeiramente um orgulho para o nosso país: a qualidade e competitividade do nosso futebol", disse.



20h54 - A Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna anuncia em conferência de imprensa que foram detidas até ao momento 21 pessoas. Isabel Oneto dá ainda conta da apreensão de viaturas e de objetos de agressão. "Juntámos as forças de segurança para investigar a ocorrência e dar uma resposta adequeada. As forças de segurnaça continuam a trabalhar nesta matéria, de modo a esclarecer o sucedido, para que não se repita", disse. Isabel Oneto admitiu ainda que estarem em estudo medidas tendo em vista a Taça de Portugal, a disputar no domingo, para "que o jogo decorra com tranquilidade".



20h45 - O Ministério Público anunciou a abertura de uma investigação às agressões ocorridas em Alcochete.



20h38 - A situação nos leões tem ganho amplo destaque na imprensa internacional. Em Itália, por exemplo, 'Gazzetta dello Sport' e 'Corriere dello Sport' até fazem manchete com a situação que se vive nos leões.



20h34 - A rádio Late 93.1, da Argentina, reforça a informação adiantada pela TyC Sports. Marcos Acuña e Rodrigo Battaglia querem rescindir contrato. Ainda segundo a mesma emissora, os dois jogadores estão a apresentar queixa nas autoridades, sendo que Acuña foi aquele que ficou mais mal-tratado na sequência dos ataques.



20h28 - Misic, um dos jogadores atacados pelos radicais, tinha bem visíveis as marcas das agressões.



20h27 - Os jogadores começam a deixar Alcochete, sob escolta policial.





Imprensa internacional incrédula com ataque de "hooligans" em Alcochete

20h17 - Alex Gomes, jogador dos juvenis dos leões, faz um pedido no Twitter para que os adeptos se reúnam em Alvalade pelas 21h30 para demonstrar apoio aos jogadores.



20h15 - Vera Ribeiro, namorada de Rui Patrício, assegurou que o guardião "está bem" e teceu duras críticas aos autores deste ataque.



20h07 - Jaime Marta Soares, presidente da mesa da AG do Sporting, chegou à Academia.



20h03 - Governo vai fazer declaração a propósito do ataque em Alcochete.

20h05 - José Maria Ricciardi, antigo membro do Conselho Leonino e ex-apoiante de Bruno de Carvalho, considera que esta direção não tem condições para continuar e diz que esta situação coloca em risco o futuro do Sporting. Leia as declarações de Ricciardi à CMTV.





As imagens da destruição no balneário do Sporting e dos ferimentos de Bas Dost e Mário Monteiro

19h38 - São já 18 pessoas detidas no posto da GNR de Alcochete.



19h36 - FPF repudia atos de violência em Alcochete e pede justiça por atos criminosos



19h29 - José Pereira, presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), considerou "inqualificável" as agressões de adeptos a jogadores e equipa técnica do Sporting, na Academia de Alcochete.





Vídeo Record: Balneário do Sporting ficou neste estado

19h16 - Segundo Record apurou, os jogadores do Sporting recusaram-se a falar com Bruno de Carvalho, que chegou à Academia depois do ataque dos adeptos.



19h06 - Battaglia e Acuña estarão a planear rescindir contrato.



19h04 - Novas revelações sobre agressão a Bas Dost, espancado na cabeça e pernas.



19h04 - Holdimo condena ataque na Academia de Alcochete



18h50 - Bruno Fernandes após ataque: "Foi um prazer estar com vocês"



18h48 - Liga repudia "agressões criminosas" a jogadores e treinadores do Sporting.





Assim ficou o balneário da Academia do Sporting após ataque de adeptos

18h37 - Bruno de Carvalho chegou à Academia.



18h07 - Bruno de Carvalho a caminho da Academia.



18h04 - Sporting repudia ataque aos jogadores através de um comunicado.



17h52 - Adeptos agridem jogadores e dão cabeçada em Jorge Jesus



17h12 - Academia de Alcochete invadida por adeptos de cara tapada.

As imagens da destruição no balneário do Sporting e dos ferimentos de Bas Dost e Mário Monteiro